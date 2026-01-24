北朝鮮による拉致問題を考える集会が埼玉県川口市で行われ、拉致被害者家族らが講演を行いました。田口八重子さんの長男・飯塚耕一郎さん「この問題においては拉致被害者とその家族が笑顔で健康なまま明るく抱き合って再会を果たし日本に帰ってくる、これが最小で最低限の条件です」「全拉致被害者の即時一括帰国を第一条件に掲げて、救出を求めていきます」「日朝首脳会談を今年中に実現をして我々の拉致被害者を救出していただき