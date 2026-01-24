男子SP演技する三浦佳生＝北京（共同）【北京共同】フィギュアスケートの四大陸選手権第3日は24日、北京で行われ、男子ショートプログラム（SP）はミラノ・コルティナ冬季五輪代表の三浦佳生（オリエンタルバイオ・明大）が2種類の4回転ジャンプを決めて98.59点で首位に立った。最終日の25日のフリーで3年ぶり2度目の優勝を目指す。友野一希（第一住建グループ）は97.19点で2位、山本草太（MIXI）は94.68点で3位につけた。い