１月２５日の中山１２Ｒ・４歳上１勝クラス（芝１６００メートル、１２頭立て）は、レイチェル・キング騎手＝英国＝が１番人気のプリムツァール（牝４歳、美浦・蛯名正義厩舎、父イスラボニータ）を勝利に導き、２Ｒ、３Ｒ、５Ｒに続き、この日４勝目を挙げた。１日４勝は２０２５年８月９日（札幌競馬場）以来、自身２度目となる。今年も“キング旋風”が吹き荒れる。最終レースは単勝１倍台の圧倒的な支持を受けたプリムツァ