ＤＪＫＯＯが２４日放送の関西テレビ「おかべろ」に出演。「ＴＲＦ」加入時の?バブル?っぷりを回想した。若手ＤＪだったころは借金生活を送るなど苦労したというＤＪＫＯＯ。しかし、ＴＲＦでデビューすると一気に好転。最初の給料は手提げの紙袋「２つ分」だったという。ＤＪＫＯＯは「１万円札ズバっと入ってて、『じゃあ、これ』って。社長が『振込だと実感がないだろうから』って。だからいくらあるか、分からなか