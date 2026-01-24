中道改革連合を結成した立憲民主党と公明党の県連幹部が衆院選を前に初めて協議を行い、連携を確認しました。きょう顔を合わせたのは中道から出馬予定の前職、近藤和也氏と公明党県本部の谷内律夫代表などの幹部です。近藤氏は「大きなうねりに対して大きな塊で向き合いたい」と話したことに対し、谷内代表は「お互いに中道が勝てるような、取り組みをしたい」とし近藤氏を支援する方針を示しました。■谷内律夫代表「しっかりと中