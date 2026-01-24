去年12月に国の登録無形文化財に認定された「加賀料理」をテーマにしたフォーラムが金沢市で開かれました。このフォーラムは郷土料理や器などの伝統工芸、そして、客へのもてなしの演出が一体となった総合芸術「加賀料理」の伝統を次の世代に伝えようと県などが開いたものです。会場では包丁儀式が行われ料理人が魚に一切手を触れず包丁とまなばしのみで切り分ける「長久の鯉」が披露されました。このほか料理研