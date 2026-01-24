◆Ｕ―２３アジア杯▽決勝日本―中国（２５日・サウジアラビア）Ｕ―２３日本代表が２大会連続優勝を目指して、日本時間２５日午前０時から中国との決勝戦に臨む。日本は１次リーグ全勝で突破し、準々決勝ではヨルダンに１―１から突入したＰＫ戦を４―２で制して準決勝に進出。韓国との準決勝も１―０で制し、各国が２３歳以下の選手で臨む中、日本は五輪世代の強化を念頭に２００５年以降生まれの２１歳以下で臨んで、優勝