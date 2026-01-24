女子ゴルフの原英莉花（２６＝ＮＩＰＰＯＮＥＸＰＲＥＳＳホールディングス）が２４日、自身のインスタグラムに先月２３日に亡くなった師匠であるジャンボこと尾崎将司さんの追悼メッセージをアップした。高校在学中の２０１５年から師事していた原は笑顔のツーショット写真とともに「１月２４日。ジャンボさんのお誕生日でした。先月２３日、ジャンボさんは天国へ旅立たれました。それでも、これからも、いつまでも私にとっ