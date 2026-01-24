徳永多真美さん（参政・新） １月27日公示の衆議院議員選挙で、岡山２区に参政党新人の徳永多真美さん（35）が立候補を表明しました。徳永さんは倉敷市出身で、２人の子どもを育てる母親です。出馬会見で「安心して子育てができる社会を本気で取り戻す。働きながら子育てをしていく中で頑張っても報われない構造が出来上がってしまっていることに非常に危機感を感じている」と訴えました。 徳永さんはアミューズメン