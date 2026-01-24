リニア新幹線の工事を巡り静岡県とJR東海は24日、大井川の水資源に影響が出た場合の補償に関する確認文書を締結しました。締結式では、鈴木知事とJR東海の丹羽社長が、国交省の立ち会いで、大井川の水資源に影響が出た場合の補償に関する確認書に署名しました。確認書には、請求期限や対象期間に、あらかじめ補償期限や限度を設けないことや、影響が出た場合の因果関係の立証を県や流域市町に求めないことなどが盛り込まれています