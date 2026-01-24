◇フィギュアスケート 四大陸選手権(日本時間24日、中国・北京)中国・北京で行われているフィギュアスケートの四大陸選手権。男子シングルのショートプログラムが行われ、日本代表がトップ3を独占しました。1位につけたのは、ミラノ・コルティナ五輪の日本代表でもある三浦佳生選手。最終滑走で登場すると98.59（技術点55.82＋演技構成点42.77）をマークしました。続く2位は97.19をマークした友野一希選手。続いて山本草太選手が94