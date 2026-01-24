ドジャース・山本由伸投手が24日、都内のNIKEで行われたトークショーに登壇。「挑戦を続ける理由」を明かしました。2017年にドラフト4位でオリックスに入団した山本投手。23年には3年連続となる投手4冠に輝くと、WBC日本代表に選出され、世界一を経験しました。24年にMLBドジャースへ移籍すると、メジャー通算19勝10敗、防御率2.66をマーク。2度のWS制覇を経験し、25年にはワールドシリーズMVPを受賞するなど、輝かしいキャリアを