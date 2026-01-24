女子シングルスで初優勝を目指す張本美和選手が24日、長粼美柚選手に逆転勝利。3年連続となる4強入りを果たしました。前日はジュニアの試合と合わせて1日5試合を戦い抜き、見事全勝を飾った張本選手。この日は第1ゲームを逆転で落としましたが、それでもラリーで緩急を織り交ぜるなど、疲れを感じさせないプレーで3ゲーム連取。勝利まであと1ゲームとした第5ゲームは1-7と大差をつけられますが、ここから怒とうの10連続ポイ