キング姐さんがいきなりで大暴れだ！短期騎手免許で今週から騎乗をスタートさせたレイチェル・キング騎手（３５）＝英国＝が、２４日の中山１２Ｒをプリムツァール（牝４歳、美浦・蛯名正）で勝利。中山２Ｒで今年のＪＲＡ初勝利を飾り、一日で４勝を挙げた。やはりキング姐さんはすごかった。来日初日のレースとなったこの日は、中山２Ｒで３番人気のスノースコール（牡３歳、美浦・加藤征）で逃げ切り勝ちを決めると、中山３