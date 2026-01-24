ミサワホーム、ミサワホーム総合研究所、YKK、カンボウプラスの4社は2026年1月22日、JAXA宇宙探査イノベーションハブの第13回研究提案募集「Moon to Mars Innovation」において、共同提案した「月面基地構築に資するフレキシブルで施工性の高い空間連結技術の開発」が採択内定されたと発表しました。【▲ 左：将来の月面・月周辺での活動風景（イメージ図）。右上：ALPEN BLICK Haneuma Village 808。右下：フレキシブルで施工性の