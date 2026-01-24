◇大相撲初場所14日目（2026年1月24日両国国技館）1年半ぶりに幕内復帰した東前頭16枚目の朝乃山（31＝高砂部屋）は小結・若元春（32＝荒汐部屋）に寄り切られて9勝5敗となった。ケンカ四つ。立ち合いで得意の右をのぞかせたものの、すぐに相手の巻き替えで左四つ。攻め込まれながら、右巻き替え、右おっつけなど形勢ばん回を狙った。果たせず寄り切られた。ABEMA大相撲中継で解説を務めた元横綱・若乃花の花田虎上氏は