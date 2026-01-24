【ハノイ＝竹内駿平】中国の支援による拡張工事が完了したカンボジア南部のリアム海軍基地に２４日、米海軍の艦船が初めて寄港した。カンボジアの英字紙クメール・タイムズなどが報じた。中国の軍事拠点化が懸念される中、米国は中国をけん制する狙いがあるとみられる。同基地を巡っては、昨年４月の完工後、日本の海上自衛隊の艦艇２隻が外国艦艇として初めて寄港。米国は日本、ベトナムに次ぐ３か国目という。２８日までの寄