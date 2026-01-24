この記事をまとめると ■頭文字Dを象徴するクルマがトヨタのAE86スプリンタートレノだ ■イギリスの「クラフトバンブーレーシング」がバサースト12時間耐久レースに参戦する ■参戦車両のAMG GT3が頭文字D仕様にラッピングされている 豆腐屋のハチロクがAMG GT3に!? 2025年、伝説的なクルマ漫画である頭文字Dが30周年を迎え、各地でさまざまなイベントを開催し大いに盛り上がっていた。筆者も小学1年生にアニメを見て以来（なぜ