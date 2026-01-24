おかずを選び、オリジナルの丼をつくるイベント「丼フェス」が24日から鹿児島市で始まりました。（仁田尾美菜アナウンサー）「魅力的なおかずが集まった丼フェスが24日から始まった。多くの人で賑わっている」鹿児島市のセンテラス天文館で始まったのは、おかずを選びオリジナルの丼をつくるイベント「丼フェス」です。丼フェスでは炊き立てのご飯を購入し、会場内のブースで好きなおかずをのせてオリジナルの丼