ニッポン放送が、ラジオ番組『テレフォン人生相談』をYouTubeに無断で転載されたとして、ベトナム在住の投稿者3人に損害賠償などを求めた訴訟で、東京地裁（中島基至裁判長）が投稿を違法と認め、請求通り動画削除と計約8700万円の支払いを命じる判決を言い渡した。24日、共同通信が報じた。判決などによると、3人は2023年ごろまでに、複数のアカウントで『テレフォン人生相談』を無断で転載。昨年12月4日付で、YouTubeはすで