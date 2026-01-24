４月８日にメジャーデビューする純烈の弟分グループ・モナキが２４日、千葉県・ユアエルム八千代台店の屋上で初のリリースイベントを行った。メンバーカラーをあしらったパステル調の衣装をお披露目。メジャーデビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」や、敏いとうとハッピー＆ブルーの名曲「星降る街角」、近藤真彦「ギンギラギンにさりげなく」などを熱唱し、約２００人を沸かせた。純烈の代名詞となっている、