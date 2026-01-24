フィギュアスケートの四大陸選手権３日目（２４日、中国・北京）で、男子日本勢が最高のスタートを切った。２０２６年ミラノ・コルティナ五輪代表の三浦佳生（オリエンタルバイオ・中京大）は今季自己ベストの９８・５９点で堂々の首位発進。冒頭の４回転サルコー―３回転トーループの連続ジャンプを皮切りに、トリプルアクセル（３回転半ジャンプ）、４回転トーループと３本のジャンプを全て成功させた。友野一希（第一住建