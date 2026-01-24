マーベル最新ドラマシリーズ『ワンダーマン』に、『アイアンマン3』や『シャン・チー／テン・リングスの伝説』に登場したトレヴァー・スラッタリーが再登場を果たす。『アイアンマン3』ではトニー・スタークと敵対するテロリスト集団テン・リングスのリーダー“マンダリン”を役者として演じていた、頼りがいもなく信用もできない“この男”。そんな彼がMCU最新作ではついに日の目を浴びることになるかもしれない。【写真】主人