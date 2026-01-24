◆大相撲初場所１４日目（２４日・両国国技館）３敗同士の関脇・霧島（音羽山）と、西前頭４枚目・熱海富士（伊勢ケ浜）の対戦は、熱海富士があびせ倒しで勝ち、優勝の可能性を残した。この後の結びの一番で、２敗で首位の新大関・安青錦（安治川）が、横綱・大の里（二所ノ関）に勝てば、１差のままで千秋楽を迎える。千秋楽に、安青錦が負けて、熱海富士が勝てば、優勝決定戦に持ち込める。結びで、安青錦が敗れれば、３敗で