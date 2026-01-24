「ジャングルポケット」太田博久の妻でモデルの近藤千尋が２４日、自身のインスタグラムを更新。出演番組のシーズン２放送決定を告知し、豪華３ショットを披露した。近藤は「なーーーーんーーーとーーー！！！」と書き出し、「大好評だった、、＃秘密のママ園シーズン２の放送が決定しました」と発表。「今回も、まきねぇ、みーちゃんと３人でＭＣをさせていただきます！」と、女優・滝沢眞規子と元ＡＫＢ４８の峯岸みなみ