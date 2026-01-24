お笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春が、妻のタレント・藤本美貴との間に生まれた娘の誕生日を噛み締める様子を公開した。２４日に自身のインスタグラムを更新した庄司。「次女６歳の誕生日の前夜５歳最後の写真最高だ」と誕生日を前にした娘とのほっこりツーショットを公開した。娘が「自作でカウントダウンカレンダー作ってずっと楽しみにしてた超可愛い」と溺愛する様子も見せている。この投稿には「おまめちゃん