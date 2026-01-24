【モデルプレス＝2026/01/24】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVEの諸橋沙夏が1月23日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つコーディネートを公開し、話題を呼んでいる。【写真】29歳イコラブメンバー「美しさがレベチ」美脚披露◆諸橋沙夏、ミニ丈スタイルで美脚輝く諸橋は「小学館さんにて発売されます、『＝LOVEオフィシャルカレンダーブック2026．04〜2027．03』が決定しました 3月18日発売です」と、カレンダ