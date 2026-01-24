元Ｋ―１王者・武尊と結婚した女優の川口葵が２４日に自身のＳＮＳを更新。愛犬とのオフショットを公開した。インスタグラムに「すき」とつづり、ラフなお団子ヘアで愛犬に身を寄せ、笑顔を見せる様子をおさめた自然体なショットを披露した。この投稿には「いや可愛過ぎでしょ」「ワンちゃんを見ている葵ちゃん楽しそう」「マジで女神」「めっちゃ癒される」「良い表情」「どちらもかわいい」などの声が寄せられている。