声優・アーティストの古川 慎が、2026年11月7日(土)に熊本、11月28日(土)に埼玉と2箇所を巡る＜3rd Live＞ツアーの開催を発表した。熊本は古川の出身地でもあり、アーティストとして初の凱旋公演を果たす。3rd Live開催決定に際し、古川よりコメントも到着している。◆◆◆■古川 慎 コメント古川慎です。ありがたいことに3rd Liveの開催に至りました。今回もツアー。二ヶ所ではありますが、昔から縁のある地と