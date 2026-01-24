「純烈」のリーダー・酒井一圭がプロデューサーを務める弟分グループ「モナキ」が２３日、千葉・八千代市内で自身初のリリースイベントを行った。４月８日に「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」でメジャーデビュー予定。４人にとって人生初のイベントとなったこの日、パステルカラーの衣装も初披露。デビュー前にもかかわらず約２００人が駆け付け、スーパー戦隊シリーズ出身のじん（３８）とケンケン（２９）をひと目見