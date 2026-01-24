女優・山本ひかるが23日、自身のインスタグラムで放送300回を迎えた同日の放送で幕を下ろしたテレビ朝日系の人気ドラマ「科捜研の女」への感謝をつづった。 【写真】姉妹みたい大物女優が包み込むような優しい表情に 科捜研の映像データ担当の涌田亜美を演じた山本。主演の沢口靖子が演じた榊マリコの同僚役だった。「科捜研の女FINAL ありがとうございました」と書き出し、「科捜研の女のおかげで今の私があります