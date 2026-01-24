高松市中央卸売市場で24日、今年最初の「市場 de 特別開放」が開かれました。卸売市場は普段は卸売業者などしか立ち入ることができませんが、より多くの人に香川県で獲れる水産物や野菜を見て、知ってもらいたいと、夏場などを除く年８回、一般に開放しています。 朝の冷え込みにもかかわらず家族連れなどが訪れ、並んだ新鮮な魚や、冬の味覚「カニ」などをじっくり見ていました。 10回以上通っているという来場者は「わく