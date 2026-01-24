ウッディにデザインされた部屋で視線を落とし、2、3、4秒……。平田満さんが黙考している。【写真】この記事の写真を見る（2枚）映画『安楽死特区』に関するインタビュー中、「人の死に触れて何かを強く感じたご経験はありますか？」――その問いに、平田さんは深く考えを巡らせていた。＊本作は、在宅医として多くの看取りを経験してきた長尾和宏氏による同名小説を、監督・高橋伴明、脚本・丸山昇一で劇場作品とした。舞