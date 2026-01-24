衆議院解散を受け来週27日に公示される衆議院選挙に向けて、各党の党首や幹部が支持を訴えました。自民党・鈴木広報本部長 「国内外を見渡しても、これほどまでに複雑で、これほどまでに不透明な時代はない。今この時代に最もふさわしいリーダーは誰か。それを国民の皆さんに問い、国民の皆さんの意思を確認させていただきたい」中道改革連合・野田共同代表「新党の中道、中道改革連合、略して中道は、まさに生活者ファーストの政