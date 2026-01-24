現役ドラフトで阪神に移籍した浜田太貴外野手（２５）が２４日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム尼崎で自主トレを公開した。キャッチボールや打撃練習などで約４時間の調整。ヤクルト時代の同僚で今年からチームメートになる元山飛優内野手（２７）とランニングも行った。春季キャンプは宜野座組でスタート。浜田は「もう最初からアピールですね。バッティングをアピールしていきたい」と闘志を燃やした。昨季は３４試合の出場にとど