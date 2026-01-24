警察車両の赤色灯大麻由来成分に関する一般社団法人との共同研究を巡って便宜を図った見返りに、性風俗店などで計180万円相当の接待を受けたとして、警視庁捜査2課は24日までに、収賄の疑いで東大大学院教授佐藤伸一容疑者（62）＝東京都文京区＝を逮捕した。捜査関係者への取材で分かった。逮捕容疑は2023年3月〜24年8月ごろ、共同研究の実施などに便宜を図った見返りに、同法人の代表理事から数十回にわたって計180万円相当