【北京共同】中国国防省は24日、軍制服組トップの張又☆（人ベンに峡の旧字体のツクリ）・中央軍事委員会副主席と劉振立・軍統合参謀部参謀長について、重大な規律違反と法律違反の疑いで調査することを決めたと発表した。