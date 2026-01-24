元旦に発表された俳優・長澤まさみ（38）と映画監督・福永壮志氏（43）の電撃結婚。【画像】「胸を鷲掴みにされ、水を口移ししてキス」清純派イメージを裏切る“大胆な絡み”を披露した長澤まさみ（当時24）を見る長澤まさみ©時事通信社昨年10月頃、長澤の事務所が関係各所に「来年の1月から9月頃までは稼働できない」と連絡していたことが「週刊文春」で報じられ、注目を集めている。福永氏は1月後半からカナダで撮