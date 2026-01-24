バレーボールSVリーグ女子のアランマーレ山形はきょう天童市で、クインシーズ刈谷と対戦しました。 先週末、東レ滋賀に連勝してリーグ最下位から13位に順位を上げたアランマーレ。3連勝をかけ、8位の刈谷と対戦しました。 第1セット、アランマーレはアチャラポーンコンヨットのアタックやブロックが決まって12対8とリード。しかし、そこから刈谷は外国人選手の強