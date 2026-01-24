来場者5000人。名古屋の専門学校が卒業制作展を開きました。 【写真を見る】1日に5000人が来場愛知県体育館で“日本最大規模の卒業制作展”名古屋モード学園とHAL名古屋の学生が計280点を出展センターステージでは在校生によるヘアメイクショーも この催しではファッション・美容などを学ぶ「名古屋モード学園」とゲーム・CG制作などを学ぶ「HAL名古屋」をこの春卒業する学生が作品28