ダルムシュタットMF秋山裕紀のゴールに称賛が集まっている。現地１月23日に開催されたブンデスリーガ２部の第19節で、秋山と古川陽介が所属するダルムシュタットがニュルンベルクとホームで対戦。２−０で勝利した。この一戦に先発した秋山が均衡を破る先制弾を奪う。スコアレスで迎えた60分、敵陣ボックス手前の中央で左CKを相手がクリアしたボールに反応。狙い澄ました左足のダイレクトシュートをゴール左上に突き刺してみ