この週末は雪の第二のピークが予想されています。東海道新幹線は明日１月２５日、滋賀県の米原を中心に降積雪が予報されていることから、今後の天候によっては、通常より速度を落として運転し、遅れが発生する可能性があるとあらかじめ運転計画を発表しました。移動の際は余裕のあるスケジュールを心掛け、今後の天気の情報に加え、列車の運転状況にチェックが必要です。