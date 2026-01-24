兵庫県姫路市のマンションで男性が刺殺された事件で、逮捕当初、認否を留保していた男が自認に転じ、「刃物で殺してしまいました」という趣旨の供述をしていることがわかりました。殺人の疑いで逮捕された小出慶二容疑者（49）は今月20日、姫路市のマンションの地下駐車場で、住人の木田大助さん（33）の腰を刃物で刺して殺害した疑いがもたれています。逮捕当初、小出容疑者は警察の調べに対して「いまは喋るつもりはありません」