25日も日本付近は冬型の気圧配置が続き、山陰から北の日本海側では雪が降るでしょう。雷を伴った雪の降る所もある見込みです。その他の西日本から北日本は広い範囲で晴れますが、所によりにわか雪やにわか雨がありそうです。東日本では大雪や路面の凍結による交通障害に警戒し、西・北日本では注意・警戒してください。最高気温は全国的に平年よりも低い所が多い予想です。北風が強まる所では実際の気温よりも空気が冷たく感じるか