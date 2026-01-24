女子ゴルフの西村優菜（25＝スターツ）が24日、大阪市内のキャロウェイ/トラヴィスマシュー心斎橋店で行われたトークイベントに登場し、抽選で選ばれたファン30人とじゃんけん大会などを楽しんだ。米4年目のシーズンへ向けて「今年が勝負だと思っている。クラブの面でも自信があるし、（状態も）ちょっとずつ良くなってきている部分がある」と意気込みを語った。昨季は年間ポイントランク115位に沈み、最終予選会に挑戦。24位