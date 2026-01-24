男性アイドルグループ「THESUPERFRUIT（スパフル）」らが所属するつばさレコーズの男子部門「つばさ男子プロダクション」のメンバー21名が24日、都内で「つば男新春大運動会2026」に出演した。イベントでは紅組、白組に分かれて対戦。大歓声に迎えられたメンバーは、体育館の中で向かい合うと、それぞれ勝利を宣言した。紅組で登場した「SHY」の河合彪雅（17）は「先輩に負けないぐらい気合いを入れて頑張ります」。