幼いころから馬が大好きな青葉さくらは、サラブレッドを育成する「生産馬学科」が新設された成田農業高校へ入学。馬への知見が深いさつき、祖父が馬主の紫苑、熊本の牧場出身の美也子とともに、自然豊かな地で青春を駆け抜ける！ 馬好きの女子高校生たちが馬とともに成長していく青春ストーリー『さらぶれ〜女子高生のウマ育成日記〜