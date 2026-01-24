ラグビーのNTTリーグワン1部第6節第1日は24日、東京・秩父宮ラグビー場などで行われ、3連覇を狙うBL東京が昨季準優勝の東京ベイを24―20で下し、5勝目（1敗）を挙げた。終了間際にSOモウンガのトライで逆転した。東京ベイは初黒星で開幕からの連勝が5で止まった。埼玉は東京SGに31―30で競り勝って6戦全勝。神戸が横浜を38―32で退けて5勝1敗とした。BR東京は相模原に33―24で勝ち、3勝3敗。三重は浦安を32―23で破り、初勝利