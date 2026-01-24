◇大相撲初場所14日目（2026年1月24日両国国技館）西前頭2枚目の若隆景（31＝荒汐部屋）が東4枚目の大栄翔（32＝追手風部屋）を引き落として8勝6敗とし、昨年名古屋場所以来3場所ぶりの勝ち越しを決めた。立ち合いで左へ変化。前へ少し踏み出すような動きを見せてから素早く左へスライドした。もろ手突きの大栄翔は目標を見失ったように前のめりに崩れた。ABEMA大相撲中継で解説を務めた元横綱・若乃花の花田虎上氏は「