『放課後おまじない倶楽部』（尾花せいご：漫画、西洋魔術博物館：監修/KADOKAWA）第1回【全8回】この記事の画像を見る季節外れの転校生・栗丸君は新しい学校にうまくなじめず、友達をつくれずにいた。そんな彼に声をかけたのは、ミステリアスな雰囲気の教師・雨野先生。迷信や伝承を実際に試して検証する、迷信研究部の顧問である雨野先生に勧誘され、迷信研究部に入部することを決めた栗丸君。「クリスマスに豆を食べないとロバ